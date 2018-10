Trova portafoglio con 850 euro e lo restituisce Il gesto nobile

di Simonetta Ieppariello



Stava aspettando una amica nel parcheggio del centro commerciale quando, a terra, ha ritrovato quel portafoglio. Lo ha aperto e dentro c'erano custoditi ben 850 euro. Una cifra non da poco, che avrebbe fatto gola a chiunque. Eppure, uno studente 21enne di Cervinara venerdì sera ha preferito restituire quei soldi alla legittima proprietaria. È successo a San Martino Valle Caudina. Il 21enne era arrivato da pochi minuti con la sua auto nel parcheggio, stava aspettando il ritorno di una sua amica che era scesa dovendo effettuare alcune commissioni nel centro commerciale.



Lui, era rimasto in auto e mentre con il telefonino ingannava il tempo, ha visto arrivare nel parcheggio una signora con in mano diverse buste che si stava avvicinando ad un'auto.

Nel frugare nella borsa per prendere la chiave dell'auto la signora ha fatto inavvertitamente cadere il portafolgio.

Caricate le buste in auto, la donna si è allontanata senza accorgersi di aver lasciato a terra il portafogli. Il giovane è subito sceso dall'auto nel tentativo di richiamare la signora, che però intanto si era allontanata. Il 21 enne non si è perso d'animo, non ha atteso il ritorno dell'amica, e ha inseguito l'auto della donna riuscendo a raggiungerla quasi all'ingresso di Montesarchio. Dopo poco l’ha raggiunta e le ha consegnato tutto. La signora voleva ricompensare il ragazzo, il quale ha rifiutato anche l’eventuale ricompensa.