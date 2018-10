Maltempo: Pioggia, vento, disagi e piccoli danni in Irpinia Caduta alberi ma fortunatamente nessun ferito

Maltempo in irpinia. Disagi in via Dorso ad Avellino. Prroblemi all'altezza di Viale Italia.Un albero inclinato e un altro caduto. Allagamenti in qualche scantinato. Verifiche in atto da parte dei Vigili del Fuoco della centrale operativa. Nessun dannno a persone e auto. Situazione sotto controllo ovunque, anche in provincia dove si registrano episodi anologhi.

Redazione Av