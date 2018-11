Inps: il sud traina lavoro con +13,9% Imprese cooperative protagoniste, Campania tre le più dinamiche

Il Sud traina il lavoro nelle imprese cooperative con un balzo dell’13,9% negli ultimi cinque anni, quattro volte in più rispetto alla media nazionale.

E’ quanto emerge da una interessante elaborazione dell’Unione europea della cooperative Uecoop su dati Camera di commercio di Milano Lodi e Monza in relazione all’ultimo Osservatorio Inps sui lavoratori dipendenti in Italia.

I dati:

Nelle regioni del Mezzogiorno e sulle isole – spiega Uecoop - si concentra 1 occupato su 5 delle imprese cooperative per un totale di 276.284 addetti nel primo trimestre 2018 con oltre 33mila nuovi posti di lavoro creati dal 2013 a oggi.

Donne protagoniste nel mondo del lavoro soprattutto al Sud:

Il Sud è anche un motore dell’imprenditoria femminile che rappresenta il 51,2% di quelle attive e al tempo stesso ha anche il primato per numero di cooperative di giovani con oltre 4mila realtà.

A pesare è però la dimensione del patrimonio che per la metà delle cooperative meridionali è sotto i diecimila euro, mentre 8 su 10 hanno meno di 10 dipendenti.

Buone notizie per il territorio campano:

Le regioni del Sud che in questi ultimi cinque anni hanno espresso la maggiore dinamicità ed è questo il dato più significativo ed importante – sottolinea Uecoop - sono la Campania con +17,9%, la Puglia con +22%, la Sardegna con +14% e il Molise, che pur con valori assoluti molto più piccoli (da 2.823 a 4.204 addetti) ha fatto registrare una crescita del +48,9%. Il sistema economico del Meridione – conclude Uecoop – ha un alto potenziale di sviluppo che deve essere valorizzato in tutti i settori, dall’edilizia all’agricoltura, dalla manifattura ai servizi, dalla logistica ai trasporti, per contribuire ancora di più alla crescita dell’intero Paese. Ma intanto questi dati estremamente significativi, lasciano ben sperare.

Redazione Av