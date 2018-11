Sacco: "L'incapacità dell'amministrazione Ciampi" "Le ordinanze non servono a nulla se non c’è una programmazione"

“I risultati della classifica sulla qualità della vita in Italia, pubblicata da ItaliaOggi, per Avellino e la sua provincia sono disastrosi. ll Sindaco Ciampi che intende fare, oltre a dire, proprio come Foti, che sta studiando il problema? ” così Fausto Sacco, responsabile politico organizzativo regionale di Rivoluzione Cristiana e responsabile provinciale di Democrazia Cristiana.

Le ordinanze non servono a nulla se non c’è una programmazione. L’Amministrazione Ciampi, che avrebbe dovuto rappresentare una svolta per Avellino, è diventata soltanto una succursale del Movimento Cinque Stelle. Una sorta di passerella per le sfilate dei suoi parlamentari e di qualche carica secondaria del Governo nazionale. Se si pensa che nelle classifiche nazionali risultiamo al quintultimo posto, si comprende tutto. Avellino è stata sempre una città a misura d’uomo, una città piccola ma vivibile, un capoluogo di provincia sicuro e con poca delinquenza, con servizi sociali comunque in grado di gestire i problemi. Oggi tutto questo non c’è più: la rotta si è completamente invertita. Nell’incapacità di dare risposte alle questioni, l’attuale giunta si è dimostrata in continuità con la precedente, anzi ha decisamente peggiorato la situazione.

Avellino arretra sempre più. E’ tempo che gli Avellinesi reagiscano, in difesa della propria città, un capoluogo tranquillo e a dimensione umana, che ormai non esiste più. E’ giunto il momento di mandare a casa chi non è in grado di mantenere le promesse elettorali, chi si è dimostrato incapace di svolgere il proprio ruolo istituzionale.

Redazione Av