Avellino, Dolce Vita: tra i diciotto testi dell'accusa anche due imprenditori

di Paola Iandolo
Dolce Vita: in vista dell'udienza prevista per venerdì 23 gennaio emergono sempre più dettagli sui testi citati dalla procura di Avellino nel processo che vede imputato l'ex sindaco del capoluogo Gianluca Festa. Sfileranno in aula, oltre agli undici militari, anche due imprenditori, due dirigenti e due dipendenti comunali.
Attesa la testimonianza di Nicola De Vizia, che già nel settembre 2024 venne ascoltato - come persona informata sui fatti - negli uffici di Piazzale De Marsico per far luce su alcune sponsorizzazioni e Giuseppe Violante, il project manager che rifiutò di sponsorizzare una manifestazione tenuta in città nel febbraio 2024.
Intanto quella l'udienza di venerdì - con la quale si dovrebbe aprire il processo all'ex sindaco dopo che ha scelto di rinunciare all'udienza preliminare - potrebbe essere rinviata. Il processo per Festa potrebbe essere riunito con quello previsto per il 24 aprile, data in cui si apre l'istruttoria dibattimentale per tutti gli altri 26 imputati rinviati a giudizio, accusati a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione, falso materiale, falso ideologico e ricettazione.