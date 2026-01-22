Regione, "Non sarà governo di propaganda". Serluca: inizia una nuova fase Ieri la presentazione della nuova giunta, l'assessore Serluca: non lavoreremo per mettere bandierine

Il nuovo corso di Roberto Fico con i suoi 10 assessori è iniziato ufficialmente ieri con la presentazione della squadra di governo. "No agli interventi spot e più peso ai consiglieri. Sprint su bilancio e lavoriamo insieme" ha detto Fico nella sua presentazione della giunta, poi la stoccata al suo predecessore: la mia squadra non farà propaganda permanente. Dieci assessori per la divisione di incarichi e competenze e Fico spiega: "ho voluto una Giunta che fosse chiara espressione delle diverse anime politiche della coalizione, che mi ha sostenuto, una coalizione che ha condiviso un progetto politico preciso e che ora è al servizio di questa regione e dei suoi cittadini".

Serluca: emozionata e pronta a lavorare

Nell'esecutivo Fico l'Irpina Maria Carmela Serluca che commenta così la mattinata in Regione e la presentazione ufficiale dell'esecutivo: "È stato per me un evento molto emozionante, in cui ho sentito tutta la responsabilità di questo incarico. Il ricordo compiuto dal Presidente del Consiglio Regionale Manfredi del compianto Professore Luigi Nicolais ha rappresentato un momento di forte commozione per tutti". Ha detto le neoassessora all'agricoltura di Palazzo Santa Lucia.

Non sarà propaganda elettorale permanente

"Nel suo intervento, il Presidente Fico ha sottolineato l’importanza di un rapporto sano, giusto ed equilibrato tra Giunta e Consiglio regionale, fondato sulla qualità della legislazione e su una presenza costante nelle assemblee democratiche. È stato chiarito con forza che questa non sarà una Giunta in propaganda elettorale permanente: non si lavorerà “per mettere una bandierina”, ma per approfondire i problemi e dare risposte concrete"- Ha spiegato Serluca.

"È stata anche ribadita la volontà di garantire trasparenza, leale collaborazione istituzionale e un ruolo centrale del Consiglio nel controllo dell’azione di governo. Un passaggio importante che segna l’inizio di una nuova fase, da affrontare con serietà e profondo rispetto delle istituzioni.". Conclude Serluca.

