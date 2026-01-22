Beffa mensa scolastica ad Ariano: dipendenti senza stipendio da ottobre Avviata azione legale, presa di posizione dei gruppi consiliari patto civico e moderati

Destano forte preoccupazione le gravi e reiterate inadempienze nel servizio di refezione scolastica ad Ariano Irpino.

Da mesi, in particolare dal ottobre, non si provvede al regolare pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, lavoratori che garantiscono quotidianamente un servizio essenziale per centinaia di famiglie e bambini.

"Una situazione inaccettabile - denunciano i gruppi consiliari patto civico e moderati per Ariano - che lede la dignità dei lavoratori che, nonostante il mancato pagamento degli stipendi da diversi mesi, continuano a garantire un servizio essenziale per le scuole del territorio, subendo una condizione di forte precarietà economica e personale.

Una circostanza che solleva seri interrogativi sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte della società affidataria.

A ciò si aggiungono i continui e immotivati cambi di menù, spesso non adeguatamente comunicati, che compromettono il rispetto delle prescrizioni contrattuali e delle indicazioni nutrizionali previste per la refezione scolastica, con evidenti ricadute sulla tutela della salute dei minori.

Nonostante la gravità dei fatti e le ripetute segnalazioni, risulta che l’amministrazione comunale non abbia ancora assunto alcuna iniziativa concreta, né risulta aver attivato i poteri di controllo, contestazione e sanzione previsti dal contratto e dalla normativa vigente, fino alla possibile risoluzione per grave inadempimento.

La situazione appare ancora più grave se si considera che il servizio di mensa scolastica costituisce un servizio essenziale, che deve essere garantito nel rispetto dei diritti dei lavoratori, degli utenti e delle famiglie. La città di Ariano Irpino, le famiglie e i lavoratori meritano risposte chiare e interventi tempestivi".