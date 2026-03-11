Voto ad Avellino, Casa Riformista: soddisfazione per il tavolo interpartitico L’onorevole Enzo Alaia, che ha sottolineato l’importanza della sintesi politica

Si è tenuto nella serata di martedì, presso la sede del Partito Democratico in via Tagliamento, il primo incontro del tavolo interpartitico finalizzato alla costruzione di una proposta politica di centro-sinistra in vista delle elezioni amministrative ad Avellino. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti del Partito Democratico, Casa Riformista, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi - Sinistra e PSI – Avanti Campania. Il confronto ha rappresentato un primo momento di dialogo e di impostazione del percorso politico, con l’obiettivo di costruire anche ad Avellino un’alleanza ampia e coesa.

Casa Riformista ha espresso una valutazione positiva dell’incontro, sottolineando l’importanza di avviare un confronto tra le forze politiche progressiste per definire un progetto condiviso e duraturo per la città. In apertura dei lavori, l’onorevole Enzo Alaia e il segretario provinciale di Casa Riformista, Beniamino Palmieri, hanno manifestato solidarietà nei confronti del partito Noi Di Centro, assente al tavolo di confronto interpartitico e hanno assunto una chiara posizione politica, chiedendo che il modello del “campo largo” del centro-sinistra, già sperimentato con successo a livello regionale, possa essere replicato non solo ad Avellino, ma in tutte le province della Campania. In questa prospettiva è stata avanzata la richiesta a Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale e promotore del tavolo, di raccogliere l’istanza affinché il modello politico che ha portato alla vittoria in Regione possa essere riproposto anche nelle elezioni amministrative dei capoluoghi di provincia.

Nel corso della riunione, Casa Riformista ha inoltre ribadito la propria disponibilità a contribuire attivamente alla costruzione della coalizione, confermando l’intenzione di presentare una propria lista alle prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di rafforzare il progetto politico comune e lavorare per la vittoria del centro-sinistra. Al termine dei lavori, Beniamino Palmieri, segretario provinciale di Casa Riformista, ha dichiarato:

“Esprimo la mia piena soddisfazione per come si è orientata la discussione. Credo che su questa linea si possa realmente costruire una proposta politica seria e credibile per le elezioni amministrative ad Avellino”.

Un parere positivo è arrivato anche dall’onorevole Enzo Alaia, che ha sottolineato l’importanza della sintesi politica per arrivare alla vittoria elettorale:

“Il Campo Largo ha il dovere di presentarsi unito agli elettori. Solo attraverso un’alleanza responsabile e capace di mettere al centro i bisogni reali della comunità possiamo costruire una proposta credibile e vincente per il futuro. Ad Avellino siamo consapevoli del ruolo fondamentale che assumeremo con forza e lavoro per le prossime amministrative”.