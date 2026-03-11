Ariano, si lavora velocemente e in modo intelligente in via Roma: "Ce la faremo" Sinergia tra impresa e commercianti: "Le polemiche non aiutano, mettiamole da parte"

Si lavora a ritmo elevato ad Ariano Irpino per consentire alle attività commerciali di tornare al più presto possibile alla normalità.

Da un lato la sigillatura della pavimentazione all'ingresso della villa comunale, dall'altro su via Roma, dove sta avvenendo per la verità in maniera spedita la rimozione dei vecchi sampietrini. Ma c'è di più, ed un fatto positivo, si sta intervenendo in contemporanea anche sulle reti idriche, esendo questo tratto non collegato ai cunicoli sotterranei. Questo cosa significa: che nel momento in cui vengono alla luce linee idriche fatiscenti, verranno immediatamente sostituite, per evitare che la loro presenza, potrebbe pregiudicare l'andamento dei lavori e soprattutto scavi futuri. Un lavoro dunque intelligente.

Tutto è stato condiviso e coordinato anche con i commercianti del luogo a partire dalla farmacia i cui servizi non sono stati mai sospesi.

Come pure l'accesso ai residenti non ha subito alcun intoppo. In piazza Duomo la situazione sarà sicuramente più agevole, in quanto si potrà operare sui due lati. Il dato positivo è che d'ora in avanti ci sarà una grande accelerata in modo da recupare il tempo perso che non è dipeso certanmente dagli operai ma da un inverno proibitivo. Impresa, direzione lavori, area tecnica e amministrazione comunale scandiscono una sola parola: "Ce la faremo".