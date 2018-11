Terremoto: volontariato ed emergenza A confronto istituzioni, protezione civile, volontariato e cittadini

Per non dimenticare.... Il 23 novembre del 1980, alle ore 19:34, un forte terremoto di magnitudo 6.9 colpì una zona dell'appennino campano-lucano, un'area estesa tra le province di Avellino, Salerno e Potenza. Eravamo agli albori della Protezione Civile, e per avere un quadro di cosa fosse avvenuto si dovettero attendere giorni e giorni. Emblematico rimase il titolo del quotidiano "Il Mattino" di Napoli del 26 novembre, tre giorni dopo il terremoto, con il grido "fate presto" in prima pagina.

A 38 anni da questo terribile evento sismico, una simile emergenza come potrebbe essere affrontata oggi?

In Valle Ufita per ricordare quell'immane tragedia, che sconvolse la nazione è stata organizzata una visita, nel giorno dell'anniversario, all'interno della sede irpina dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a Grottaminarda.

In prima linea la Protezione Civile diretta magistralmente in Campania da Claudia Campobasso, una donna delle istituzioni che ha già dimostrato sul campo, in prima linea in questi anni di continue emergenze, la sua grande professionalità ed esperienza in questo delicatissimo settore, nato proprio su quelle macerie del disastroso sisma dell'ottanta in alta irpinia 38 anni fa.

L'appuntamento è alle ore 16.00. Strumenti, di monitoraggio, sorveglianza sismica, conoscenza dei terremoti e attività della colonna mobile di Protezione Civile Anpas.

Ecco il programma dell'iniziativa:

Ore 17.00 saluto delle autorità e istituzioni, ore 17.30 tavola rotonda sul tema: "Terremoto: volontariato ed emergenza". Parteciperanno, Luigi D'Angelo direttore operativo per il coordinamento delle emergenze dipartimento della Protezione Civile, Francesca Bianco direttore osservatorio vesuviano Ingv Napoli, Claudia Campobasso dirigente Protezione Civile della Regione Campania, Carmine Lizza responsabile nazionale Protezione Civile Anpas, Rosa D'Eliseo comandante Vigili del Fuoco di Avellino, Romano Camassi Ingv Bologna. Moderatore Amedeo Picariello giornalista Irpinia Tv.

Evento organizzato dalla Protezione Civile Regione Campania, Anpas Campania, Comune di Grottaminarda, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Grottaminarda.

Gianni Vigoroso