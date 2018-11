IIA, pressing per incontrare Conte e Di Maio Cgil con Fiordellisi al fianco dei lavoratori nella vertenza

«La Cgil di Avellino sta sostenendo, come sempre fatto la vertenza IIA, in queste ore che il premier Conte e il vice premier Di Maio sono in Campania, stiamo sollecitando la deputazione irpina a prevedere incontro con delegazione della ex Irisbus», annuncia Franco Fiordellisi, segretario generale della Camera del lavoro di Avellino.



«Questa mattina - aggiunge citando una nota della Fiom - si è tenuta a Bologna un'assemblea dei lavoratori ex Bredamenarini Bus con il segretario confederale Maurizio Landini. Mentre, nel pomeriggio i lavoratori ex Iribus di Flumeri, in provincia di Avellino, si mobiliteranno perché ad oggi non sono ancora stati pagati gli stipendi e perché c'è un black-out di informazioni sul futuro proprietario di Industria Italiana Autobus. Oggi pomeriggio proveremo a incontrare il ministro Di Maio in uno degli appuntamenti campani».



«Chiediamo al Governo un intervento urgente perché senza l'ingresso di Ferrovie dello Stato, è a rischio l'occupazione di tutti i lavoratori di Bologna e Flumeri. Dopodomani, mercoledì 21 novembre, l'assemblea dei soci di Iia potrebbe decidere per il fallimento dell'azienda. Non c'è più tempo da perdere, confidiamo nell'apertura di una comunicazione con il ministro».

Gianni Vigoroso