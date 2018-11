Nubifragio Avellino: piscine in città. Ponte e piazza allagati I danni, le foto

Un risveglio quantomeno atipico. Soprattutto per tanti studenti fuorisede e lavoratori pendolari che sono arrivati in città, nel capoluogo, e si sono trovati di fronte un terminal-piazza trasformato in piscina. Succede a piazza Kennedy e in tanti sbottano: piazza Kennedy, che Macello!, giocando così sul doppio nome dell'approdo dei bus. Insomma, le precipitazioni fuori norma di ieri hanno letteralmente costretto in ginocchio Avellino. I disagi ci sono state in molte strade con tombini saltati e strade fiume. Ma non solo. A finire sott'acqua è stato anche il Ponte della Ferriera. Molti scatti sul social hanno diffuso l'immagine del ponte diventato in pochi minuti una piscina con vista sul vallone. Come sempre le proteste sono tante. La circolazione ieri sera è andata letteralmente in tilt. Sono bastati pochi minuti di pioggia per bloccare un capoluogo. E in provincia i disagi non sono stati da meno.

Siep