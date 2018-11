Vertenza Fca domani in commissione lavoro a Roma La nota della deputata del Movimento 5 Stelle, Maria Pallini

La deputata del Movimento 5 Stelle, Maria Pallini, fa sapere che mercoledì 21 novembre è prevista la discussione in Commissione Lavoro, in cui è capogruppo, della risoluzione presentata dalla collega Enrica Segneri in merito alla preoccupante condizione della filiera automobilistica italiana e nello specifico, di Fca.

"Visto il mio impegno diretto nelle problematiche inerenti lo stabilimento di Pratola Serra - esordisce la parlamentare avellinese - ho sottoscritto con estrema convinzione questa risoluzione che impegna il Governo ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali in tutte le realtà produttive del gruppo automobilistico".

"Nel testo presentato - continua la portavoce pentastellata - viene messa in evidenza la grave crisi che da qualche anno sta attraversando lo stabilimento irpino con numeri da capogiro in riferimento alle giornate di cassa integrazione ordinaria/straordinaria e ai contratti di solidarietà. Per non parlare poi della fine della produzione dei motore a diesel, prevista per il 2022".

"Secondo i dati ufficiali dell’associazione nazionale Filiera Automobilistica, il mercato interno avrebbe subito un calo attorno al 25% nel mese di settembre 2018. Tale andamento, in mancanza di un piano alternativo industriale per i prossimi decenni, potrebbe significare l’inizio di una fase complicata per tutto il comparto. Oggi più che mai occorre verificare l’efficacia del ricorso agli ammortizzatori sociali e costruire le condizioni per un progetto industriale qualificante con la sinergia di tutte le parti in causa" - conclude la Pallini.

Redazione Av