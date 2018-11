Via Degli Imbimbo: colpo a bar e tabacchi della banda del buco I malviventi sono entrati in azione durante la notte

La banda del buco in azione in via Degli Imbimbo, colpo nella notte del nubifragio. Due i locali danneggiati nella notte. I ladri hanno fatto irruzione prima nel bar dove hanno praticato un foro di grosse dimensioni utile a raggiungere il sale e tabacchi situato adiacente al bar. Il vero obiettivo della banda infatti era proprio il tabacchi dove all’interno i malviventi hanno portato via Gratta e Vinci e Sigarette. I malviventi hanno approfittato del maltempo, con strade allagate e tuoni fragorosi per entrare in azione.

Ingenti i danni a entrambi gli esercizi commerciali. Sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno avviato le indagini. Nessuno ha visto o sentito qualcosa, la banda probabilmente è stata agevolata dal maltempo che si è abbattuto questa notte in città. Il danno è ancora in corso di quantificazione.