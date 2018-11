IIA ancora un rinvio, la vertenza continua Amaro rientro da Roma dopo l'ennesima mobilitazione

Tutto aggiornato all’assemblea dei soci dell’11 dicembre al mattino il futuro dei lavoratori di Bologna e Flumeri che hanno presidiato sotto la pioggia a Roma la sede della riunione della proprietà.

"Poteva essere la giornata del rilancio con la ricapitalizzazione pubblica ma tutto è rimandato ancora una volta. Invitalia ha confermato il proprio impegno insieme a Leonardo sul rilancio produttivo e industriale grazie alla ricapitalizzazione." E' quanto afferma Michele De Palma segretario nazionale Fiom.

"Ferrovie dello Stato non ha ancora deciso di entrare nella società, valuterà l’ingresso entro i primi dieci giorni di dicembre.

La Fiom chiede che sia riconvocato il tavolo al Ministero per un incontro con la nuova compagine proprietaria con Ferrovie dello Stato per avviare il confronto sul piano di investimenti necessario e riportare le produzioni negli stabilimenti ex Breda e ex Irisbus.

Al contempo su richiesta della delegazione che ha incontrato un componente il cda al termine della riunione, è garantita la prossima erogazione delle retribuzioni. La Fiom continua ad essere impegnata nella risoluzione della vertenza al fianco dei lavoratori."

Gianni Vigoroso