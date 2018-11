Caserta, l'irpino Nunziata nuovo primario di pediatria E' stato alla guida di pediatria del Landolfi: poche settimane fa aveva salvato una bambina

Il professore Felice Nunziata è il nuovo primario della divisione di pediatria dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. La nomina è stata ufficializzata nel pomeriggio. Nunziata, che ha guidato per anni il reparto di pediatria dell'ospedale “Landolfi” di Solofra ed era responsabile della divisione di pediatria dell'Asl di Avellino, entrerà in servizio a Caserta dalla prossima settimana. Per la sanità irpina è un duro colpo, mentre il manager dell'ospedale casertano, Mario Ferrante, va a rinforzare un reparto che ora diventerà un'eccellenza del nosocomio. Nunziata nei mesi scorsi aveva diagnosticato in tempo la meningite ad una bambina di Solofra, riuscendo così a salvarle la vita. La famiglia aveva poi voluto ringraziare pubblicamente il professionista avellinese, diventato punto di riferimento per la pediatria non solo in Irpinia. Ora questa promozione per un incarico di grande responsabilità per altro in uno degli ospedali più importanti della Campania come il nosocomio di Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.