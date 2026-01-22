Avellino, focus attacco: dall'Olanda spunta anche Bouke Boersma Dalla difesa all'attacco: i media dei Paesi Bassi sottolineano la pista biancoverde

Accelerazione sul mercato da parte dell'Avellino con Armando Izzo sempre più vicino al ritorno in Irpinia e con un nuovo profilo per l'attacco. Dai Paesi Bassi il portale vi.nl, sottolineando l'interesse biancoverde per l'ex Bologna e Cesena Sydney van Hooijdonk, presentato nel corso di "0825" su OttoChannel, inserisce un ulteriore profilo olandese nei radar del club irpino. C'è anche Bouke Boersma del De Graafschap. La punta centrale di Deventer, classe 2005, ha realizzato 11 gol con due assist in 20 gare della Eerste Divisie, la Serie B olandese. Offerta che supera il milione di euro, ma con il De Graafschap, terzo in classifica e distante 13 punti dalla promozione diretta in Eredivisie, che non appare per ora interessato alla cessione di Boersma, quinto nella classifica marcatori del torneo. Nelle scorse ore la società di Doetinchem ha già salutato un altro attaccante Mees Rijks per fine prestito. Nel reparto offensivo i lupi saluteranno Valerio Crespi e Facundo Lescano con l'Union Brescia sugli attaccanti biancoverdi.