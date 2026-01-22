Izzo sempre più vicino all'Avellino: ore decisive, le ultime per la difesa Accordo ormai raggiunto tra le parti per il ritorno del partenopeo in Irpinia

Il ritorno di Armando Izzo ad Avellino: quanto emerso nello scorso weekend ha preso quota nonostante le distanze tra domanda e offerta con l'entourage e per i club nelle prime ore della settimana. La giornata di mercoledì sta risultando spartiacque con la notte che appare ormai la fase utile per la finalizzazione degli accordi tra le parti.

Tutto pronto per il ritorno in Irpinia

Izzo, già biancoverde dal 2012 al 2014, al Monza dal 2022 e legato ai brianzoli fino al 30 giugno scorso, era solo in tribuna sabato scorso per il match con il Frosinone e nel post-gara il tecnico dei brianzoli Paolo Bianco si era espresso così: "Armando è stato convocato perché non ha problemi fisici, però visto che ha chiesto di non giocare oggi, giustamente l'ho mandato in tribuna". L'accelerazione per Izzo con le visite mediche sostenute da Alessandro Pio Riccio nella Capitale nel pomeriggio. L'esito determinerà la decisione finale da parte dell'Avellino nell'accordo già raggiunto con il partenopeo classe 2002. Ieri pomeriggio visite mediche anche per Jacopo Sassi. Con l'estremo difensore classe 2003 è tutto definito con un contratto fino al 2029 per l'ormai ex Atalanta, vice di Paolo Vismara nella seconda squadra nerazzurra in Serie C.