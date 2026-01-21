Avellino: visite mediche per Sassi e Riccio Tutto definito con Atalanta e Sampdoria: si attende il semaforo verde da Roma per il difensore

Con l'uscita di Emmanuel Gyabuaa, rientrato all'Atalanta e poi annunciato dalla Salernitana (prestito fino a giugno con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni nell'accordo tra il club orobico e quello granata), l'Avellino ha definito gli ultimi dettagli per l'ingresso di Jacopo Sassi dalla seconda squadra bergamasca. Visite mediche in queste ore per l'estremo difensore classe 2003, ma anche per Alessandro Pio Riccio. Il difensore partenopeo ha raggiunto la Clinica Villa Stuart per sottoporsi ai controlli di routine: con l'esito positivo l'Avellino chiuderà l'operazione già chiusa con la Sampdoria e con il classe 2002, reduce da due stop per infortunio nel corso della prima parte della stagione. I lupi accelerano anche in uscita. L'Avellino ha già definito il trasferimento di Valerio Crespi all'Union Brescia con un prestito oneroso e il diritto di riscatto nell'accordo tra le due società che discutono anche di Facundo Lescano da giorni. L'avvio della prossima settimana dovrebbe risultare spartiacque.