UFFICIALE - Salernitana, ecco il quinto colpo: arriva Gyabuaa Il classe 2001 arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

La Salernitana annuncia il quinto acquisto. Il club granata ha raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento in granata del centrocampista Emmanuel Gyabuaa. Il calciatore classe 2001 approda a Salerno a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Risolti tutti gli aspetti legati all'interruzione del prestito con l'Avellino.

Gyabuaa ha origini ghanesi ma è nato a Parma. Nel suo percorso di crescita calcistica tra i settori giovanili di Parma e Atalanta c’è anche tutta la trafila delle Nazionali azzurre fino all’U20, compreso l’argento agli Europei Under 17 nel 2018 (Italia sconfitta ai rigori in finale dall’Olanda). Due anni dopo ha esordito in Serie A con la Dea, prima delle esperienze al Perugia in B e al Pescara in Serie C. Rientrato alla base, con l’Atalanta U23 ha disputato due stagioni intense in terza serie raggiungendo sempre i playoff. Nella prima parte dell’attuale stagione ha vestito i colori dell’Avellino in serie cadetta. Nel curriculum di Gyabuaa — che ha scelto di indossare la maglia granata numero 4 — sono ben 106 le partite (con 2 gol all’attivo) disputate in Lega Pro tra campionato, coppa e post-season.