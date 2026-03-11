Nuova trasferta vietata. Dopo il caos per Crotone, con l'iniziale via libera per la presenza dei sostenitori dei metelliani allo Scida poi cancellato, con tanto di protesta della tifoseria organizzata nella sfida interna con il Picerno, arriva una nuova doccia fredda per i tifosi della Cavese. Il Prefetto della provincia di Potenza in vista della gara Potenza-Cavese, in programma Sabato 14 Marzo Ore 14,30 presso lo Stadio “Alfredo Viviani”, ha decretato la chiusura del Settore Ospiti ed il divieto di vendita dei tagliandi nei restanti settori dello Stadio ai residenti nella provincia di Salerno. Un nuovo stop dunque per i tifosi metelliani, con la Cavese che sarà costretta ad affrontare una trasferta delicata senza il calore del proprio pubblico. L'ennesimo boccone amaro per una piazza che continua a collezione restrizioni su restrizioni nonostante il forte grido di dissenso.
Cavese, ennesima trasferta vietata: semaforo rosso per Potenza
Ancora una sfida esterna off-limits per i supporters metelliani
Cava de' Tirreni.