Vietri sul Mare, semaforo verde da Aprac: il mare è "eccellente" Il sindaco De Simone: «Premiati gli sforzi fatti in questi anni»

L'Arpac promuove il mare di Vietri sul Mare, considerato "eccellente" a seguito dei campionamenti effettuati dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania. «Un riconoscimento importante che conferma la qualità del nostro mare, la tutela dell’ambiente e il lavoro svolto in questi anni per proteggere uno dei patrimoni più preziosi della nostra comunità, che conferma ulteriormente Vietri sul Mare come destinazione turistica di eccellenza, dove bellezza, mare pulito e sostenibilità si incontrano», il commento dell'Amministrazione comunale vietrese.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giovanni De Simone: «Una grande notizia per il territorio di Vietri sul Mare che da anni si vedeva un po’ come la maglia nera della costiera per la qualità delle acque del litorale. Oggi apprendiamo, con immensa soddisfazione, che gli sforzi fatti in questi anni per raggiungere l’eccellenza delle acque del litorale ha dato i suoi frutti. Non è stato un processo semplice e sicuramente non breve, partendo dalla realizzazione del sistema di sollevamento dei reflui agli ultimi interventi per incanalare alcuni scarichi abusivi realizzati nel rifacimento e messa in sicurezza di via Osvaldo Costabile. Siamo certi che l’azione di controllo e prevenzione va e resta attiva con un monitoraggio costante».