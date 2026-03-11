Cavese, il club: "Iter per le rimozioni reti in Curva Sud continua" Un lungo comunicato stampa del club per fare il punto della situazione

Il lungo iter per la rimozione delle reti in Curva Sud al Simonetta Lamberti continua. La Cavese continua a lavorare per chiudere un’annosa tematica legata al mondo del tifo. I dialoghi tra il club e le autorità continuano, “al fine di procedere agli interventi richiesti nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni delle autorità preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica”, come si legge nella nota pubblicata in mattinata dal club.

Tra i nodi, la presenza della messa in funzione della telecamera presente all’ingresso del settore curva nord settore ospiti e potenziare ulteriormente l’attuale sistema di videosorveglianza con l’installazione di altre telecamere che vadano ad aumentare la copertura dei settori curva sud e distinti. “La Cavese 1919 confida nella fattiva collaborazione delle istituzioni e degli uffici competenti del comune cittadino affinché tutte le operazioni di loro competenza possano essere portate avanti in maniera celere, assicurando come richiesto, la messa in funzione di tutte le telecamere già presenti ma mai entrate in funzione e procedendo all'installazione di nuove telecamere di competenza del Comune nell’area esterna e prossima allo stadio, precisamente indicate dalla Questura – si legge nella nota -. Un lavoro rapido, efficiente ed in sinergia che porti nel più breve tempo possibile alla rimozione delle reti di protezione che da ormai un ventennio occupano il settore Curva Sud”.