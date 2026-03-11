Salernitana, trasferta libera a Crotone: parte la prevendita Semaforo verde per i tifosi granata

Arriva il semaforo verde per i tifosi della Salernitana. Dopo gli stop con Cavese e Casertana, i supporters granata potranno viaggiare al seguito della Bersagliera. Nella nota del Crotone sullo start della prevendita per la sfida di domenica allo Scida in programma alle ore 12:30, arrivano buone notizie anche per il settore ospiti. Non ci saranno limitazioni in termini di ordine pubblico o legato al possesso di fidelity card. La vendita dei tagliandi del Settore Ospiti sarà attiva dalle ore 16 di oggi, mercoledì 11 marzo, e – come da normativa vigente – fino alle ore 19 del giorno precedente alla gara. Il costo dei biglietti sarà dei 10 euro più i costi di prevendita. Per eventuali problematiche relative all’acquisto dei tagliandi è possibile richiedere assistenza direttamente sul sito web di TicketOne. I posti dovrebbero circa 600, con la possibilità di un nuovo esodo.