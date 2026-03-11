Salernitana, su Ottochannel nuovo appuntamento con Granatissimi A partire dalle 20.30 appuntamento sul canale 16

Ritorna Granatissimi, il tradizionale appuntamento di Ottochannel canale 16 dedicato alla Salernitana. Riflettori puntati sulla volata play-off che, con il Benevento ormai lanciato verso la promozione in serie B, si appresta ad entrare nella fase decisiva. I granata, dopo aver ritrovato il successo contro il Latina, vanno a caccia di continuità anche lontano dall'Arechi: domenica alle 12.30 scontro diretto contro il Crotone del salernitano Emilio Longo.

Di questo e di tanto altro si parlerà negli studi di Ottochannel, nel corso della trasmissione condotta da Carla Polverino. Insieme a lei gli opinionisti Tommaso D'Angelo ed Enrico Scapaticci e il giornalista Gigi Amati. In collegamento interverranno l'ex calciatore della Salernitana, Nassim Mendil e il giornalista crotonese Gianfranco Turino.

Come sempre non mancherà la possibilità di interagire, telefondando in diretta o inviando un messaggio Whats'app. Appuntamento a partire dalle 20.30 suOttochannel, canale 16 del digitale terrestre.