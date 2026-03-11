Salernitana, su Ottochannel nuovo appuntamento con Granatissimi

A partire dalle 20.30 appuntamento sul canale 16

salernitana su ottochannel nuovo appuntamento con granatissimi
Salerno.  

Ritorna Granatissimi, il tradizionale appuntamento di Ottochannel canale 16 dedicato alla Salernitana. Riflettori puntati sulla volata play-off che, con il Benevento ormai lanciato verso la promozione in serie B, si appresta ad entrare nella fase decisiva. I granata, dopo aver ritrovato il successo contro il Latina, vanno a caccia di continuità anche lontano dall'Arechi: domenica alle 12.30 scontro diretto contro il Crotone del salernitano Emilio Longo.

Di questo e di tanto altro si parlerà negli studi di Ottochannel, nel corso della trasmissione condotta da Carla Polverino. Insieme a lei gli opinionisti Tommaso D'Angelo ed Enrico Scapaticci e il giornalista Gigi Amati. In collegamento interverranno l'ex calciatore della Salernitana, Nassim Mendil e il giornalista crotonese Gianfranco Turino.

Come sempre non mancherà la possibilità di interagire, telefondando in diretta o inviando un messaggio Whats'app. Appuntamento a partire dalle 20.30 suOttochannel, canale 16 del digitale terrestre.

Ultime Notizie