Avellino, camion si incastra sotto il ponte. Traffico in tilt E' accaduto poco fa a Bellizzi. Il carico dell'automezzo era troppo alto.

No, quel camion con un carico così ingombrante, soprattutto in altezza, proprio non poteva passare sotto la galleria di Bellizzi. E infatti è rimasto incastrato. Non può andare avanti o indietro. E' accaduto pochi minuti fa, e le conseguenze sono facilmente immaginabili: traffico quasi paralizzato. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e la polizia municipale, che sta provando di deviare parzialmente la circolazione delle auto. L'operazione potrebbe non essere così rapida.