Diabete, un centro a Lioni. Dicembre, settimana di prevenzione Lunedì il taglio del nastro in Alta Irpinia del centro diabetologico

Si terrà lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 12 presso l'Ambulatorio di Lioni – Viale del Parco, l'inaugurazione del Centro Diabetologico Territoriale di Lioni. All'evento interverranno: Maria Morgante, Direttore Generale dell'ASL di Avellino, Rosetta D'Amelio, Presidente del Consiglio Regionale della Campania, S.E. Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Elisabetta Granata, Direttore del Distretto Sanitario di Sant'Angelo dei Lombardi, Yuri Gioino, Sindaco di Lioni, Francesco Todisco, Consigliere Regionale, Enzo Alaia, Vice Presidente V Commissione della Regione Campania, Maurizio Petracca, Presidente VIII Commissione della Regione Campania.

Per l'occasione l'Asl di Avellino ha promosso le Giornate della Prevenzione del Diabete che si terranno dal 3 al 7 dicembre 2018 dalle 8.00 alle 10.00 in tutte le strutture sanitarie dell'Asl (Distretti Sanitari, Centro Diabetologico, Sps Bisaccia, P. O. Ariano Irpino, P. O. Sant'Angelo dei Lombardi). In allegato il calendario completo.