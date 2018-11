Avellino celebra Freddie Mercury, al Doublebro "Queen Forever" Al Doublebro di via Pianodardine il grande show di Vincenzo Castello

di Simonetta Ieppariello

Dalla Gran Bretagna all'Australia, passando per l'Italia e per molti Paesi c'è un mondo unito dalla stessa passione per la band britannica. Un esercito di innamorati della storia di una star con più di 250 milioni di album venduti e un passaggio sulla terra spettacolare. Un passaggio come quello del Dio Messaggero, Mercurio, che lui stesso scelse come nome d'arte: Freddie Mercury. E Avellino lo celebra con un concerto evento che vede sul palco del Doublebro uno dei migliori frontman della star diventata leggenda.

Stessi capelli, stesso giubbotto giallo, rigorosamente stretto e avvitato, stesse movenze. La grinta sul palco sembra proprio la sua, quella del grande Freddie Mercury. Al Doublebro di Avellino in via Pianodardine 53 arriva, sabato primo dicembre, Vincenzo Castello uno dei migliori frontman di Freddie Mercury che abbiamo in Italia. Un evento speciale “Queen Forever” che il Doublebro propone al suo pubblico a poche ore dall’uscita in Italia del film "Bohemian Rhapsody”, che racconta di una star diventata leggenda. Un evento da non perdere per fan e cultori della magia della sua voce.

Esattamente il 24 novembre del 1991 Mercury moriva. 27 anni dopo un film celebra l’uomo e la leggenda, la star e l’artista intimo e strepitoso che ruppe tutti gli schemi del rock classico beatlesiano e hanno introdotto un nuovo modo di fare rock ‘n roll. E anche ad Avellino si celebra la star con l'appuntamento al Doublebro del prossimo sabato primo dicembre.

Vincenzo Castello è stato cantante di diversi tributi ai Queen in Campania, da circa 9 anni ed 800 concerti fatti in locali, piazze e teatri in Italia e all'estero.

Al Doublebro con Queen Forever sarà un vero e proprio show, che terrà il pubblico sospeso tra il sogno e la realtà di rivedere sul palco il mitico Freddie Mercury. Sul palco con lui Rosario Vitiello alla batteria, Riccardo Vilone alle tastiere, Francesco Simone al basso, Francesco Vilone alla chitarra.

La scelta della tappa di Castello ad Avellino non cade a caso nel locale dei fratelli Francesco Massimo e Gaetano Vigorito, la cui programmazione artistica è firmata da Simone Pastore. Un concerto voluto e programmato proprio nei giorni in cui a cinema esce la pellicola sul cantante. Inoltre la richiesta sui Queen è ancora altissima perché in qualunque locale, piazza o festa, la loro musica porta gioia, emozione e moltissimi ricordi.

In programma al Doublebro brani come ”We will rock you“, “Undere pressure“, "A Kind of Magic", "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions" e "Radio Gaga". Vincenzo interpreta Freddie emozionando il suo pubblico ogni volta, grazie ad una straordinaria interpretazione scenica e a quelle movenze, alla voce e ai suoi travestimenti che riportano alla mente la star diventata leggenda. Vincenzo Castello, che non solo ha una grande voce, presenza scenica e carisma, ma la sua somiglianza con Freddie Mercury è impressionante.

Si muove sul palco esattamente come Freddie Mercury: uguali movenze, acrobazie e ironia da grande istrione tra mantelli drappeggiati da re e pantaloni stretti a sembrare una seconda pelle bianchi e glitterati come quelli che soli il grande Freddie amava indossare. Ha un’energia travolgente, capace di avvicinare e interessare anche i più scettici, che spesso pensano ad una banale imitazione dei Queen; in realtà i costumi e la stessa somiglianza del cantante con il grande Freddie, non sono che un’appendice alla bravura e passione per la musica e per i Queen. Il frontman della tribute band saprà riportarci negli anni 80 con brani unici e di difficile interpretazione.

In programma la storia discografica dei Queen dagli anni 70, Ottanta ai Novanta. Info e prenotazioni Doublebro 3337903301-082522934.