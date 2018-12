Tufo, capitale del Greco, celebra la giornata europea del vino Sabato l'evento con degustazioni, musica e gastronomia ma anche momenti di riflessione sul turismo

Anche Tufo celebra la Giornata Europea del Turismo del Vino. Sabato 8 dicembre, presso le sale del Municipio di Tufo, l’evento promosso dal Comune di Tufo insieme al Consorzio “Terre di Tufo”, in collaborazione con l’Associazione Nazionale delle "Città del Vino"e RECEVIN - European Network of Wine Cities (Rete Europea delle Città del Vino). Un vero e proprio viaggio nel mondo del Greco di Tufo, raccontato in tutte le sue sfumature, con degustazioni tecniche, banchi d’assaggio, musica, gastronomia e momenti di riflessione sul turismo, con l’obiettivo di rendere la cultura del vino più vicina e più accessibile ai cittadini.

Il programma partirà alle ore 16.30 di sabato 8 dicembre con l’apertura delle registrazioni. Dalle 17.00 alle 18.30, presso la sala consiliare al piano terra, si terrà la prima degustazione tecnica a cura della delegazione di Avellino dell’AIS – Associazione Italiana Sommelier. Protagoniste saranno le aziende vitivinicole Cantine dell’Angelo, Cantine di Marzo, Monte Gloria, Terre D’Aione eTorricino. A seguire, dalle 18.45 alle 20.15, seconda degustazione tecnica a cura della delegazione di Avellino dell’AIS – Associazione Italiana Sommelier, con i vini delle aziende Cantine Cennerazzo, Colline del Sole, Otto Terre, Tenuta Russo Bruno e Distilleria Carpenito. Entrambe le degustazioni tecniche saranno l’occasione per evidenziare le diverse proprietà organolettiche dei vini delle dieci aziende, che rappresentano tutto il territorio di Tufo. In base alla collocazione nei diversi luoghi, tutti con caratteristiche differenti, ciascun vitigno conferisce una particolarità al vino. Alle 20.30, nella Sala Consiliare, sarà invece il momento dei saluti istituzionali del Comune di Tufo, dell’Associazione Nazionale delle Città del Vino e del Consorzio “Terre di Tufo”. Al primo piano, in quattro sale (San Paolo, Santa Lucia, Santo Stefano e Branete), dalle 20.45 si accenderà la “Notte del Greco di Tufo” con vini in degustazione agli stand aziendali a cura delle Cantine del Consorzio “Terre di Tufo” e apertura dei banchi di assaggio gastronomico a cura dell’enoteca DiVino di Tufo.

Infine, dalle 22.00 nella Sala Bozza al primo piano del Municipio, prenderà il via “Note di Tufo”,esibizioni musicali di accompagnamento alle degustazioni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0825.1728126 o 333.6639556 oppure inviare una email a info@divinoenotecatufo.com.