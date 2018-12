Operai IIA sotto al Mise: "Di Maio, noi siamo qui, aiutaci" E intanto trapela una prima indiscrezione dalla capitale

Sono partiti alle 6.30 in pullman dallo stabilimento di Valle Ufita a Flumeri per l'ennesimo viaggio della speranza a Roma. Eccoli nella foto dinanzi alla sede del Mise insieme ai colleghi di Bologna della Bredamenarini e le varie forze sindacali. L'incontro con il vicepremier da parte di una delegazione è previsto a quanto pare nel primo pomeriggio. In queste ore è in corso un'altro tavolo importante.

Due i presidi, il primo davanti alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico e il secondo sotto l’ufficio notarile dove oggi è in programma il consiglio di amministrazione IIA. Una giornata dunque decisiva per il futuro dello stabilimento irpino. E intanto trapela una prima indiscrezione, vi sarebbe un noto imprenditore campano che potrebbe subentrare al timone dell'azienda.

Questo il commento di Silvia Curcio, stamane prima della partenza da Flumeri: "Ci Aspetta un'altra delusione? Siamo ancora forti per sopportare e reagire. Non può e non deve finire così!!!

Così il deputato irpino Generoso Maraia: "Il Governo c'è, siamo al fianco degli operai, che hanno subito numerose menzogne in questi anni. E' l'ora di dire la verità. Stiamo costruendo con il grande impegno di Di Maio, un'alternativa alla vecchia IIA, con un nuovo stabilimento, una nuova ricapitalizzazione, con nuovi soci ed è un processo in divenire che secondo me andà a buon fine."

Gianni Vigoroso