L'Addio a Pietro Foglia, i funerali a Baiano Alle ore 15

Si terranno questo pomeriggio alle 15 i funerali dell’on.le Pietro Foglia. L’ex presidente del consiglio regionale è deceduto nella giornata di ieri, per un ictus. Era malato da tempo. Era stato anche ricoverato al Moscati. Da diversi mesi Foglia combatteva con una malattia. Il peggioramento delle sue condizioni si è avuto pochi giorni fa quando è stato nuovamente ricoverato al reparto di Neurologia all’ospedale “Moscati” di Avellino. Lascia moglie e due figlie. Migliaia di persone stanno raggiungendo Baiano, per portare un messaggio di cordoglio nella sua casa di via San Giacomo. I funerali dell’ex presidente del consiglio regionale si svolgeranno oggi, mercoledì 12 dicembre alle ore 15:00. Ad officiarli presso la chiesa di Santa Croce toccherà al parroco del paese Don Fiorelmo Cennamo. Pietro Foglia riposerà nel cimitero di Baiano.