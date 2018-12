Strisce blu Avellino, multe troppo salate. Pronti ricorsi L'Adiconsum precisa vari punti e presunte inesattezze

Multe troppo salate, presunte irregolarità nell'applicazione della normativa. Le multe per la sosta a pagamento nei parcheggi a raso ad Avellino potrebbero essere al centro di una vera e propria pioggia di ricorsi. Fiorentino Lieto spiega punto per punto, come e perchè si debba e si possa fare ricorso.

Multe da impugnare, secondo il referente di Adiconsum, soprattutto partendo dall'importo computato dal comune. Troppo alto secondo Lieto.

"Poche settime fa abbiamo segnalato la circostanza che ad Avellino le sanzioni per la mancata esposizione del tagliando o per il mancato rispetto del limite orario all’interno delle cc.dd. strisce blu, sono d’importo superiore a quelle applicate in altri Comuni, come ad esempio il Comune di Napoli".

I referenti dell'Adiconsum sono pronti a presentare ricordo ed è stato pubblicato il bando. "Nel Comune di Napoli la sanzione minima applicata per questo tipo d’infrazione è pari ad € 25,00, ad Avellino invece sale ad € 41,00. Il motivo di tale discrepanza è rintracciabile nell’applicazione di due distinti commi dell’art. 7 del Codice della Strada. Il Comune di Avellino applica il comma 14, mentre il Comune di Napoli il comma 15.

Avevamo anche effettuato una verifica amministrativa e giurisprudenziale, dalla quale è emerso che la stessa Corte di Cassazione, in una recente sentenza del 03 Agosto 2016, la numero 16258, ha chiaramente stabilito che in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa (ndr. lo stesso vale anche per la mancata esposizione del tagliando), si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell’art. 7, comma 15, del Codice della Strada». Insomma, un ulteriore spunto di analisi per i referenti dell'associazione di categoria.

"Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in una nota prot. 22353 del 03 Marzo 2015, ha chiaramente affermato che la sanzione prevista dal Codice della Strada in caso di sosta limitata o regolamentata è quella disciplinata dall’art. 7 comma 15 del Codice della Strada.

Avevamo sollecitato Prefettura e Comune di Avellino a prendere atto di quanto segnalato e a modificare i formulari utilizzati dai cc.dd. vigilini per le contravvenzioni .

Infine, avevamo anche segnalato problematiche inerenti il contratto di servizio scaduto a Giugno di quest’anno tra il Comune di Avellino e l’Azienda Città Servizi S.r.l.

Come spesso accade, innanzi a legittime e ragionevoli sollecitazioni, la pubblica amministrazione si comporta come lo struzzo e nasconde la testa sotto la sabbia. Pertanto, poiché non ci è stata data la possibilità di risolvere o quantomeno chiarire la questione, abbiamo predisposto un modulo di ricorso con il quale i cittadini potranno impugnare le sanzioni per la sosta nelle cc.dd. strisce blu. Il modulo sarà disponibile presso le sedi delle nostre associazioni, potrà essere richiesto sui nostri siti internet o pagine social e verrà messo a disposizione degli organi di stampa".