Avellino-Crotone: le probabili formazioni, lupi per il secondo posto Alle 18.30 tutte le gare dell'ultimo turno del girone C di Serie C

Una vittoria per centrare il secondo posto e, quindi, l'accesso diretto al secondo turno della fase nazionale playoff, ovvero il quarto di finale promozione: con questo obiettivo l'Avellino scenderà in campo alle 18.30, orario del calcio d'inizio di tutte le gare dell'ultima giornata del girone C di Serie C, per affrontare il Crotone nell'epilogo della stagione regolare. Con i tre punti i lupi non dipenderebbero dal risultato di Catania-Benevento (irpini e sanniti a quota 66, ma lupi avanti negli scontri diretti per la vittoria in casa e in trasferta sui giallorossi).

Torna Ricciardi, ballottaggio Gori-Sgarbi

Michele Pazienza punterà sulla continuità tra moduli e interpreti. Sarà 3-5-2 con Simone Ghidotti tra i pali e con la linea difensiva composta da Tommaso Cancellotti, Thiago Cionek e Paolo Frascatore. Sulla fascia destra Manuel Ricciardi è in netto vantaggio su Manuel Llano per tornare titolare dopo tre turni. Sull'altra corsia ci sarà Daniele Liotti con Antonio De Cristofaro, Marco Armellino e Michele D'Ausilio in mediana. Per l'attacco c'è il ballottaggio tra Gabriele Gori e Lorenzo Sgarbi con Cosimo Patierno titolare e a caccia del titolo di capocannoniere del girone C di Serie C.

Tre ex in campo tra i pitagorici

Il Crotone va a caccia della miglior posizione playoff con tre ex biancoverdi: nel 4-4-2 ci saranno Davide Bove, Alessio Tribuzzi e Maxime Giron. Marco Tumminello e Guido Gomez faranno coppia in attacco.