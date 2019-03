Costone in frana sulla nuova Variante di Grottaminarda Pericolosissimo restringimento della carreggiata, appello urgente ad intervenire al più presto

Un nuovo costone in frana a causa di un rigonfiamento dovuto probabilmente ad infiltrazioni o lavori precari. Accade lungo la nuova Variante di Grottaminarda.

Disagi per auto e mezzi pesanti soprattutto nelle ore serali, a causa anche del pericolosissimo restringimento della carreggiata. Anselmo La Manna Comitato Tutela del Territorio chiama in causa Anas e Comune di Grottaminarda, ognuno per le rispettive competenze, sollecitando l’immediato ripristino del regolare transito stradale e si dice pronto ad informare la Procura di Benevento.

Dopo il ponte nano a Tre Torri, anni di lotte per la realizzazione di un cavalcavia a norma, il senso unico alternato e il semaforo perenne in località Manna in concomitanza con i noti fatti di Genova, il muretto della vergogna nei pressi del bivio di Melito Irpino, sempre nel territorio di Grottaminarda eccoci di fronte ad un nuovo ostacolo. E questa volta per la pericolosità di new jersey di cemento in prossimità di una curva, qualcuno davvero rischia di rimetterci la vita. Anas e Comune di Grottaminarda sono avvisati.