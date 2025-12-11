Parolise, banda in tute nere svaligia la casa del sindaco Ferullo Sul raid indagano i carabinieri per individuare elementi utili e risalire ai tre malviventi

di Paola Iandolo

Tute nere, passamontagna e un piano d’azione studiato nei dettagli. Tre ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione del sindaco di Parolise, Antonio Ferullo, mettendo a segno un furto rapido e organizzato. Il colpo è avvenuto approfittando dell’assenza dei proprietari.

I tre hanno avuto il tempo di neutralizzare il sistema d’allarme e si sono introdotti nella villetta senza essere disturbati. Una volta dentro, i malviventi hanno agito con estrema rapidità, facendo incetta di oggetti di valore come argenteria, gioielli in oro e orologi. L’intero raid sarebbe durato circa 30 minuti. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione.