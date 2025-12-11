Chiusura parco Santo Spirito ad Avellino, Pci:"Quanto bisogna attendere ancora?" "È grave che dopo oltre 15 anni non siano stati ancora risolti i problemi"

Il Pci Avellino si interroga sull'ennesima prolungata chiusura del parco Santo Spirito: "l'unica grande zona verde della nostra città, dove moltissimi cittadini si recano per fare sport o anche una semplice passeggiata.

È grave che dopo oltre 15 anni non siano stati ancora risolti i problemi di sicurezza e stabilità dell'area che infatti veniva già chiusa nei giorni di pioggia.

La città di Avellino chiede delle risposte da chi di competenza, è ora di smetterla di fare proclami su opere di cui nessuna portata a compimento. Quanto bisognerà aspettare questa volta per la riapertura del parco?"