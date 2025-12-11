Il dopo Roma, Franza: "Non ci fermeremo, andiamo avanti, uniti per l'acqua" "Abbiamo chiesto due cose precise e puntuali al Governo"

A seguito del sit-in di ieri al Ministero delle infrastrutture e trasporti ci ha ricevuti il sottosegretario Tullio Ferrante. Abbiamo chiesto due cose precise e puntuali: istituzione di un fondo economico finanziario destinato al rifacimento delle reti e istituzione di una struttura commissariale che affianchi l’alto valore con poteri di deroga e di accelerazione di spesa rispetto alla progettazione e alle opere civili".

E' quanto afferma il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, promotore dell'iniziativa.

"Nel documento sottoscritto dai Sindaci che nominerò di seguito, tutte le altre richieste di riequilibrio temporaneo tra regione Campania e Regione Puglia.

Sindaci presenti segfuenti comuni:

Ariano Irpino, Solofra, Pietradefusi, Calitri, Montoro, Atripalda, Conza della Campania, San Potito Ultra, Mercogliano, San Giorgio del Sannio, Montefredane.

Inoltre, in rappresentanza del Comitato Uniamoci per l’acqua sono stati presenti Bruno Riccio, Domenico Petrillo, Angelo Corvino, Enzo Costanza. Presente anche il consigliere regionale Livio Petitto".