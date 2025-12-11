Avellino, assenza di strisce pedonali e rischio rissa La denuncia di un pedone nelle immediate vicinanze del Teatro Gesualdo

E’ accaduto l’altra sera in pieno centro, nelle immediate vicinanze del Teatro Gesualdo che dovrebbe, tra l’altro, essere un luogo turistico oltre che culturale della città di Avellino.

Un pedone stava attraversando le strisce pedonali presenti o meglio che dovrebbero essere presenti dal marciapiede di Piazza Castello a Corso Umberto.

L’incrocio è notoriamente pericoloso per i pedoni in quanto chi svolta a destra in direzione Corso Umberto, proveniente dalla piazza, si ritrova le strisce pedonali “fantasma” a pochi metri dopo aver fatto la curva, mentre chi proviene da Corso Umberto a scendere solitamente non rispetta i limiti di velocità. Il tutto si aggrava in caso di pioggia, come la scorsa sera e per la mancanza di una buona illuminazione nella zona.

Ritornando al fatto, il pedone stava attraversando e mentre le auto provenienti dalla piazza si sono fermate, un'auto, un suv di colore nero, sfrecciava in direzione via Tedesco. Soltanto la prontezza del pedone, di fermarsi a metà carreggiata, ha evitato un possibile investimento, vista la velocità sostenuta tenuta dal guidatore che, non contento, ha arrestato la marcia dopo vari metri e abbassando il finestrino ha chiesto al pedone, rimasto nel frattempo fermo e immobilizzato al centro della strada, cosa volesse.

L'automobilista ha iniziato ad inveire contro il pedone per poi darsi alla fuga dopo un ulteriore diverbio. Un episodio che fa evidenziare come in quel tratto oramai le strisce pedonali (come da foto) siano quasi completamente cancellate e ciò aumenta il rischio per le persone in particolar modo nelle ore serali.