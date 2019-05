Colletta, lunedì arriva il console francese al Convitto L'evento



Decennale del progetto Esabac,grande evento lunedì 21 maggio dlle ore 10,00 alle ore 12,00 al Convitto Nazionale, alla presenza del Console Generale di Francia per il Sud Italia, con sede a Napoli, M. Laurent Burin des Roziers, di Magali Claux, addetta alla cooperazione per il francese e del Preside Gennaro Salzano Referente Regionale ESABAC-TRANS'ALP dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

"Obiettivo dell'evento - spiega la preside - è quello di ribadire ancora una volta l'importanza del doppio diploma italiano-francese ai fini di una cooperazione culturale, che incrementi le strette relazioni esistenti, in particolare nel campo educativo, tra i sistemi educativi dei due Stati, desiderosi di rafforzare l'insegnamento della lingua e della cultura francese e convinti di apportare in questa maniera un contributo importante alla cooperazione e all'integrazione europee; nonchè di condividere le nostre attività per una partecipazione studentesca dinamica.