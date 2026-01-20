Grottaminarda: giornata del rispetto all'istituto San Tommaso d'Aquino

Giornata del rispetto all'Istituto omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino "Le parole costruiscono. Tu scegli come. Il rispetto delle parole: linguaggio, relazioni e responsabilita", in programma per domani, mercoledì 21 gennaio alle ore 11:00 presso l'aula magna della sede di via Perazzo.
La giornata si svilupperà attraverso una "disputa filosofica” sul rispetto: docenti e studenti a confronto con l'obiettivo non di stabilire chi abbia ragione, ma chiarire i presupposti, i valori e le conseguenze delle tesi in gioco attraverso il dialogo critico.
Saluti istituzionali: Maria Antonietta Rizzo, dirigente scolastico istituto omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino, Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, Marilisa Grillo, consigliera delegata all'Istruzione.
Disputa filosofica a cura di: Leonardo Festa, docente di filosofia presso liceo classico "P. Colletta" ed Edmondo Lisena, docente di filosofia presso liceo classico "F. De Sanctis".
Modera Monica De Benedetto, giornalista. E per chiudere al meglio la musica del rapper Rocco Pagliarulo in arte Holyroh.
La disputa filosofica affronterà il tema del rispetto a partire dalla riflessione sui vincoli comunitari, ispirandosi al testo Giustizia di Michael J. Sandel. Il dibattito si svilupperà orno a due prospettive contrapposte: da un lato, la posizione libertarista sostiene una concezione del rispetto fondata sull’autonomia individuale e su doveri morali limitati, circoscritti al non interferire con la libertà altrui; dall’altro, la prospettiva comunitarista interpreta il rispetto come un dovere positivo verso l’altro, radicato nelle relazioni sociali e nell’appartenenza a una comunità condivisa.
Attraverso il confronto tra queste visioni, la disputa mette in luce le tensioni tra libertà individuale e responsabilità collettiva, interrogandosi su quale fondamento morale possa sostenere una concezione più giusta e inclusiva del rispetto.