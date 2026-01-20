Grottaminarda: giornata del rispetto all'istituto San Tommaso d'Aquino "Disputa filosofica "Le parole costruiscono. Tu scegli come"

Giornata del rispetto all'Istituto omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino "Le parole costruiscono. Tu scegli come. Il rispetto delle parole: linguaggio, relazioni e responsabilita", in programma per domani, mercoledì 21 gennaio alle ore 11:00 presso l'aula magna della sede di via Perazzo.

La giornata si svilupperà attraverso una "disputa filosofica” sul rispetto: docenti e studenti a confronto con l'obiettivo non di stabilire chi abbia ragione, ma chiarire i presupposti, i valori e le conseguenze delle tesi in gioco attraverso il dialogo critico.

Saluti istituzionali: Maria Antonietta Rizzo, dirigente scolastico istituto omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino, Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, Marilisa Grillo, consigliera delegata all'Istruzione.

Disputa filosofica a cura di: Leonardo Festa, docente di filosofia presso liceo classico "P. Colletta" ed Edmondo Lisena, docente di filosofia presso liceo classico "F. De Sanctis".

Modera Monica De Benedetto, giornalista. E per chiudere al meglio la musica del rapper Rocco Pagliarulo in arte Holyroh.

La disputa filosofica affronterà il tema del rispetto a partire dalla riflessione sui vincoli comunitari, ispirandosi al testo Giustizia di Michael J. Sandel. Il dibattito si svilupperà orno a due prospettive contrapposte: da un lato, la posizione libertarista sostiene una concezione del rispetto fondata sull’autonomia individuale e su doveri morali limitati, circoscritti al non interferire con la libertà altrui; dall’altro, la prospettiva comunitarista interpreta il rispetto come un dovere positivo verso l’altro, radicato nelle relazioni sociali e nell’appartenenza a una comunità condivisa.

Attraverso il confronto tra queste visioni, la disputa mette in luce le tensioni tra libertà individuale e responsabilità collettiva, interrogandosi su quale fondamento morale possa sostenere una concezione più giusta e inclusiva del rispetto.