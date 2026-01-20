Due cani spariti in un recinto ad Ariano: amara sorpresa per i proprietari Mistero in località Manna

Bolt e Axel. Erano entrambi al riparo in un recinto confortevole e ben accuditi, in località Manna ad Ariano Irpino. Il cancello era stato regolarmente chiusi come ogni sera ma stamane per i proprietari, l'amata sorpresa: spariti entrambi. Non sono stati più trovati al loro posto Da qui l'appello immediato, diventato in poco tempo virale sui social: "Bolt è un cane da caccia addestrato. Insieme a Axel è molto probabile che siano stati rubati. Sembra che il micro chip sia stato rimosso tagliandoli. Quindi sono riconoscibili anche attraverso il taglio subito". Un furto su commissione per poi rivenderli? Chi ha avuto interessi a compiere un gesto simile? Ricerche sono stata effettuate anche in un vallone nei pressi dell'abitazione ma senza esito alcuno.

E in contrada Torana sempre ad Ariano non si hanno notizia ormai da oltre 15 giorni di Spino, un cane di piccola taglia sparito nel nulla, senza fare più ritorno a casa. Ricerche finora infruttuose anche attraverso l'utilizzo di un drone.