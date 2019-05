Lnd, lutto Bacchetta. Sibilia: Perdiamo un dirigente di rango Il commento e messaggio di cordoglio del presidente della Lega Nazionale Dilettanti

"Oggi è venuto a mancare Ermelindo Bacchetta, vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti. Appassionato di calcio, instancabile lavoratore al servizio prima del CR Piemonte-Valle d'Aosta, poi della LND. Alla famiglia, le mie condoglianze e del Consiglio Direttivo.". Così Cosimo Sibilia sulla sua pagina facebook commenta il lutto che ha colpito il mondo dello sport italiano.

La Lega Nazionale Dilettanti è in lutto per la scomparsa di Ermelindo Bacchetta. L'attuale vice presidente vicario, si è spento all'età di 72 anni. Nato a Domodossola nel 1947, è stato un brillante imprenditore nel settore elettromeccanico ed amministratore d'azienda. È stato sindaco di Ornavasso, comune presso il quale tuttora risiedeva ed ha ricoperto il ruolo di assessore della comunità montana della Valle Ossola con importati deleghe. Tutto annotato e riportato sul sito della Lnd. E' stato anche presidente della commissione bilancio della provincia di Verbano Cusio Ossola. Calciatore fino al 1967 ha iniziato la sua attività da dirigente sportivo nel 1976 assumendo prima l'incarico di segretario dell'Ornavassese. Nel 1978 ne diventa il presidente, guidando il club fino al 1999. E' stato commissario di campo e membro della consulta nazionale durante la presidenza di Antonio Ricchieri. Nel 1997 entra nel consiglio del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta con il ruolo di vicepresidente vicario, incarico che manterrà fino al 2008. Dal 2009 al 2016 ne diventa il presidente. Ha ricoperto, tra l'altro, anche le cariche di consigliere federale e di vicepresidente del Settore Tecnico. Nel corso della sua carriera da dirigente ha ricevuto la Benemerenza della LND e la stella di bronzo al merito sportivo del Coni. Dal 28 gennaio del 2017 era il vice presidente vicario della LND. “Sono profondamente rattristato per la sua scomparsa – ha dichiarato il Presidente Cosimo Sibilia– la Lega Nazionale Dilettanti oggi ha perso un grande dirigente ed un uomo animato da nobili principi. Da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo, giunga alla famiglia il più sincero cordoglio ed un affettuoso abbraccio in questo momento di dolore”. Le esequie si terranno domenica 19 maggio, alle ore 14.30, presso la Chiesa di San Nicolao (via al Boden 10) a Ornavasso (VB).