Provincia, ok al Dup: 4 milioni per promuovere il territorio Approvato all'unanimità anche il bilancio, astenuto il sindaco di Teora

E' stato approvato all'unanimità dall'assemblea dei sindaci, con la sola astensione del sindaco di Teora, Stefano Farina, il Documento unico di programmazione (Dup) relativo all'esercizio finanziario 2019/2021 e sul bilancio di previsione 2019-2021 della Provincia di Avellino. Presenti 82 sindaci, la popolazione rappresentata pari a 334mila 116 abitanti. Il presidente Domenico Biancardi ha puntato l'attenzione soprattutto sulla promozione del territorio, per la quale Palazzo Caracciolo, solo nel prossimo anno, investirà 4 milioni di euro ed è prevista una struttura ad hoc dedicata per coordinare e accentrare tutto il lavoro dei singoli comuni. Confermati anche gli investimenti su viabilità, scuola e particolare attenzione al monitoraggio ambientale e alla riqualificazione dei tre fiumi della provincia irpina. Il sindaco Farina si è astenuto in polemica sull'affidamento delle deleghe al Pd da parte di Biancardi