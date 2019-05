Veleni nel fiume: "Attentati criminali, subito i colpevoli" Il dottor Mazza plaude all'ordinanza di Priolo ma vuole i responsabili degli scarichi abusivi

E' allarme mercurio nel fiume Sabato e il commissario straordinario Giuseppe Priolo emana un ordinanza con cui vieta di utilizzare le acque che passano per il territorio di Avellino. Decisivi sono risultati i campionamenti del dipartimento dell'Arpac effettuati lo scorso 9 aprile con i quali è stata riscontrata la presenza di mercurio in concentrazioni pari a 0,2 microgrammi per litro un dato ben superiore alla concentrazione massima ammissibile. L'ordinanza è in vigore da ieri pomeriggio. Per il dottor Franco Mazza del Comitato Salviamo la valle del Sabato è la conferma che il fiume è monitorato attentamente ora però vengano individuati i responsabili degli scarichi abusivi che seminano morte. “Qual è la novità? - esordisce sarcastico - Sono anni che noi andiamo ripetendo sempre le stesse cose. I pesci morti due anni fa, certo, non si sono suicidati. Il colore lilla del fiume qualche mese fa (nella foto di repertorio, ndr) la diceva lunga sulla qualità delle acque. Sionceramente mi sarei aspettato anche un’ordinanza della Provincia, perché il fiume non interessa soltanto la città di Avelino ma anche tanti comuni dell’hinterland. In ogni caso, bene l’ordinanza, bene le verifiche e i controlli, ma qui bisogna passare ai fatti. Andare lungo il fiume, scoprire gli scarichi abusivi e vedere chi semina morte, colpire chi mette in pratica questi veri e propri attentati violenti alla vita, perché sono dei criminali".