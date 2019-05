Arriva il ministro Grillo. Tappa al Moscati e al Frangipane Sullo sfondo il dictat del Governatore ai direttori: niente ingresso nei reparti

Sanità ed elezioni, si innalza il livello dello scontro tra De Luca e il ministro della salute Giulia Grillo. Il governatore, attraverso una direttiva indirizzata ai direttori generali delle Asl e degli ospedali, ‘mette alla porta’ il ministro, vietando l’ingresso nei reparti agli esponenti politici. Intanto è atteso per oggi l'arrivo della numero uno del dicastero della salute ad Avellino. Un lungo tour quello di Giulia Grillo tra ospedali e strutture di Avellino ed Ariano.

Il Governatore, nel consueto appuntamento settimanale su Lira Tv ha accusato il Movimento Cinque Stelle di usare le corsie di ospedale per passerelle politiche. Ed ha citato proprio Avellino, teatro di due casi finora, pronti a ripetersi domenica, con l’annunciato visita del Ministro Giulia Grillo. De Luca ha ricordato la disposizione da lui firmata il 14 maggio, con cui ha intimato ai dirigenti ospedalieri e sanitari di interdire l’accesso non motivato alle corsie e ai reparti, consentendo al personale politico e alle rappresentanze istituzionali di essere ricevuti esclusivamente negli uffici direttivi. Nella breve nota De Luca chiede di far rispettare il regolamento e le leggi senza eccezioni di sorta. Non si fa riferimento a misure disciplinari, che sono implicitamente evocate. Trasgredire alle norme comporta sanzioni previste da leggi e regolamenti.

“Ho dato disposizione ai direttori generali delle Asl di vietare i pellegrinaggi dei politicanti negli ospedali, dove si va per farsi curare o per far visita a un familiare e a una persona cara, non per fare passerelle o campagna elettorale”. Aveva annunciato su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

"Le visite dei politici negli ospedali, soprattutto nei casi di cronaca più eclatanti, non sono rare. Nei giorni scorsi anche i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro della Salute Giulia Grillo, si sono recati al Santobono di Napoli per far visita a Noemi, la bimba ferita nel corso di una sparatoria in strada". Questa mattina alle 10.30, intanto, ci sarà la visita istituzionale del ministro Grillo alla Città Ospedaliera di Avellino, mentre alle 12 si terrà il sopralluogo all’ex Moscati di viale Italia all’esito del quale il Ministro si soffermerà anche con i giornalisti. Con lei, oltre il Sottosegretario Sibilia e i deputati irpini, anche il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Ferdinando Picariello, che illustrerà le proposte circa il futuro della struttura. Alle ore 12.45 visiterà l’Ordine dei medici e degli odontoiatri e dopo la visita il ministro Grillo rilascerà dichiarazioni sulla sparatoria a Napoli. Successivamente proseguirà alla volta di Ariano. Alle ore 15 sarà in visita istituzionale presso l’ospedale Sant’Ottone Frangipane. Alle 16, invece, sarà all’auditorium della città di Ariano a supporto del candidato sindaco Mario Iuorio con i parlamentari irpini e il sottosegretario di Stato Carlo Sibilia.