Le nozze di Eva Grimaldi e Imma, madrine del Pride irpino Gli auguri speciali di Apple Pie. Eva e Imma Battaglia saranno il 15 giugno ad Atripalda

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate. Nozze vip per l’attrice e l’attivista e politica che si sono dette «sì» nel pomeriggio del 19 maggio, a tre anni d’approvazione della legge Cirinnà, che ha riconosciuto le unioni civili, e dopo otto anni d’amore. E dall’Irpinia arriva un augurio speciale visto che Eva e Imma saranno le madrine speciali dell’Abellinum Pride, il pride irpino, in programma il 15 giugno ad Atripalda, aspettando quello nazionale di Napoli costruito e portato avanti da Apple Pie L’amore Merita Lgbt, l’associazione guidata da Mara Festa, militante sul territorio che già lo scorso anno, aveva portato in piazza l’impegno per i diritti di tutti e il no all’omofobia e discriminazione.

Mercoledì un altro appuntamento aspettando l’Abellinum Pride al Partenio per la presentazione del Film Mamma + Mamma, con incontro dibattito con la registra Karole Di Tommaso e la produttrice Matilde Barbagallo. Modererà il dibattito Giuseppina La Delfa.

Il 22 Maggio presso il Cinema Partenio (Av), Apple Pie: l’amore merita, Famiglie Arcobaleno e Le Maree hanno, infatti, il piacere di presentare « Mamma + mamma », un film che tratta del desiderio di maternità di due giovani donne e della loro lotta fatta di entusiasmi e sconforto per vederlo finalmente realizzato. Dalle ore 20:00:

Intanto ieri le nozze di Eva e Imma, una cerimonia intima e romantica, celebrata poco fuori Roma, nei giardini dell’Antonello Colonna Resort, immerso nel parco naturale di Labìco. L’evento è stato organizzato da Enzo Miccio e celebrato nei giardini dell’Antonello Colonna Resort, a pochi passi da Roma. Testimone di nozze Gabriel Garko. Tra gli ospiti vip: Vladimir Luxuria, Elenoire Casalegno, Bianca Atzei, Nancy Brilli, e Paola Perego. Eva, 57 anni, ha scelto un abito cipria, senza maniche e dalla gonna morbida; Imma, 58, un completo blu. A firmare entrambi gli abiti, Enzo Miccio. Le due avevano annunciato il matrimonio qualche mese fa. «Al cuor non si comanda mai. Che rimanga un segreto Imma Battaglia mi ha detto «Sì», aveva fatto sapere l’attrice. L’hashtag ufficiale del matrimonio? «#EvaImmaWeddingDay».

Emma e Imma per lungo tempo hanno preferito non darsi etichette e tenere la loro storia al riparo. Fino al marzo 2017, quando arrivate al 34esimo giorno dell’Isola dei Famosi (una in Honduras come concorrente, l’altra come ospite) hanno deciso di uscire allo scoperto: «Mi sento benedetta ad avere Imma, è la mia vita», ha dichiarato l’ex star di Drive In. E ancora: «È meraviglioso avere una relazione bella, trasparente. Incontrare l’amore a 50 anni è una cosa rara e preziosa e a noi è successo».

Per Imma si tratta del primo «sì»; Eva invece è già stata sposata con Fabrizio Ambroso: è durata sette anni. Quel che è venuto dopo per l’attrice, è stato uno dei periodi più duri. Superato solo grazie al sostegno di Imma: «Sono sempre stata eterosessuale, poi mi sono innamorata di Imma. Di una persona speciale». Auguri! «Probabilmente a quest’ora il mondo dorme ancora, ed io vorrei fargli sentire ciò che ho nel cuore.

Imma, ti amo! Sei la persona che ho scelto, quella che, tra poche ore, sarà mia “Moglie”.

E non mi importa se sarà dura, difficile, se dovremo combattere contro ignoranza e odio. Non mi importa perché, in fondo, come mi hai insegnato tu, l’Amore vincerà sempre su tutto. A tra poco, amore mio». Questo il post di Eva rilanciato da Apple Pie che le aspetta, perchè saranno loro le madrine dell’evento irpino. Due neospose d’eccezione in piazza ad Atripalda per difendere i diritti della comunità lesbica, gay, bisessuale, transessuale (+).

D’altronte il tema scelto per l’Abellinum Pride è “People Have the Power”, proprio con l’obiettivo di portare esempi e testimonianze di coloro i quali hanno avuto la forza e la tenacia di cambiare la loro vita e apportare così anche un cambiamento nel mondo.

L’associazione Apple Pie: l’amore merita LGBT+ si dice onorata di avere al proprio fianco Eva Grimaldi ed Imma Battaglia e pronta a scendere in strada per manifestare in favore dell’amore e dei diritti di tutti e tutte.