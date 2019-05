5Stelle in ospedale. De Luca: «Vergogna! Ora provvedimenti» Il Governatore annuncia provvedimenti disciplinari nei confronti dei manager dei 2 ospedali irpini

Nuovo scontro a distanza tra il Governatore della Campania Vincenzo De Luca e il Ministro della Salute Giulia Grillo. Alle accuse di sessismo della numero uno del dicastero alla Salute, De Luca replica tuonando contro le passerelle elettorali e annuncia provvedimenti contro i manager del nosocomio di Avellino ed Ariano Irpino. Ieri mattina l’arrivo del ministro in Irpinia e il Governatore annuncia provvedimenti disciplinari per i manager “rei” di non aver rispettato la sua circolare, emanata la scorsa settimana, che imponeva proprio ai direttori amministrativi di evitare “passerelle” in corsia negli ultimi giorni di campagna elettorale. Parole durissime quelle di commento del Governatore pubblicate sulla pagina facebook e rimarcate nel corso di un convegno nel pomeriggio con Franco Roberti.

Dopo lo scontro sul commissariamento, il cui esito si saprà nei prossimi mesi, tra governatore e Ministro resta quindi caldo il fronte dei blitz di Grillo negli ospedali campani. Il governatore ha infatti accusato Grillo di fare "passerelle elettorali" contro le quali aveva anche diramato una circolare ai Dg affinché impedissero visite ai politici. «Prima dicono di tenere fuori partiti dalla sanità e poi li vediamo nei pronto soccorso prima ad Avellino e poi ad Ariano Irpino. Ci sono quattro ospedali, mentre ieri hanno fatto tappa, guarda caso - dice il Governatore con piglio ironico - nei due comuni dove si vota”.

Insomma, una bella grana per i direttori sanitari. Nelle prossime ore si conosceranno i provvedimenti che saranno adottati nei confronti dei manager dopo le visite nei due nosocomi irpini.