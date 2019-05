"L'Alto Calore va commissariato, stop alla gestione politica" Il deputato M5S contrario al maxi prestito di CDP

Era annunciato il Sottosegretario all'Ambiente Salvatore Micillo per parlare di acque, un problema particolarmente attuale in Irpinia e nelle zone interne dopo il ritrovamento di alte concentrazioni di mercurio nel fiume Sabato. Sarebbe stato interessante sentire su questo la posizione del Governo, come si pensa di intervenire su un tema delicato e continuamente monitorato dalle associazioni ambientaliste.

Ci ha pensato il deputato pentastellato Michele Gubitosa a soffermarsi con la stampa. Su altro, però, e precisamente sul tema Alto Calore. Quindi nessun riferimento ambientale ma piuttosto all'ente idrico irpino-sannita ancora alle prese con la richiesta del maxi-prestito da Cassa Depositi e Prestiti. Gubitosa è tranchant: ”L'Alto Calore va commissariato e vanno fatte le azioni di responsabilità su quanto accaduto in quell'ente. Va bene tutto, perché comunque è un'azienda pubblica, però dobbiamo capire quello che è successo.

Io sono contro i finanziamenti a fondo perduto solo per tappare i buchi. E lì ci sono buchi enormi, Bisogna capire cosa è accaduto e soprattutto mi auguro che presto finirà anche questa gestione politica dell'Alto Calore sulle spalle dei cittadini. Ora capisco – aggiunge Gubitosa - qual è il motivo del nervosismo dei nostri avversari elettorali: hanno perso l'Alto Calore come macchina da voti sul territorio. prima avevano assessori e portatori di voti che entravano nelle case alle vecchie amministrative a chiedere voti e avevano anche persone che prendevano 500-1000 voti oggi quelle persone hanno perso il mantello da assessore per entrare nelle case delle persone non avendo più Alto Calore Asi, CGS, alle loro spalle”.