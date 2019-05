Spostamento terminal bus, il 23 si cambia: Ecco come Predisposto il nuovo piano mobilità degli autobus per il parziale trasferimento a via Fariello

Facendo seguito al Protocollo di intesa stipulato il giorno 08/05/2019 tra Comune di Avellino e AIR ed all’ordinanza di Polizia Municipale n°172 del 08/05/2019 che hanno disciplinato il parziale trasferimento del Capolinea dei servizi extraurbani gestiti da AIR MOBILITA’ Srl in Via Francesco Fariello, si informano i Soggetti in indirizzo che, dal giorno 23 MAGGIO 2019 (giovedì), le corse da e per Avellino, che interessano le direttrici di seguito riportate, saranno delocalizzate presso il nuovo capolinea _ sito in Via Francesco Fariello, area antistante la costruenda autostazione:

Senerchia — Caposele - S. Angelo dei Lombardi - Avellino

S. Angelo dei Lombardi — Montella - Chiusano S. D. — Parolise - Avellino

Bagnoli I. — Montella -Volturara I.- Chiusano S. D. — Parolise -Avellino

Lapio - Salza I.- S. Potito U. - Avellino

Paternopoli-S. Mango sul C. -Salza I. - Avellino

Montesarchio — Rotondi — Pietrastornina — Summonte - Avellino

Montefredane — Grottolella - Avellino.

Si comunica, altresì, che tutte le corse delle su indicate direttrici effettueranno i seguenti istradamenti:

Le corse in direzione Avellino che transitano per la Stazione FF.SS. saranno deviate via Don Giovanni Festa (Bonatti) - via Annarumma - via Morelli e Silvati - via Palatucci - via Fariello ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Don Giovanni Festa - Città Ospedaliera

Via Morellie Silvati — fronte Istituto Guido Dorso

Le corse in direzione Avellino che transitano per Via Pennini saranno deviate via Tagliamento — Tribunale — via Colombo — via Fariello ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Fariello

Le corse in direzione Avellino che transitano per Atripalda-via Appia, saranno deviate via Variante - via Zigarelli - Piazza Perugini - via Marconi - via Fariello ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Appia (Centro commerciale Appia)

Via Marconi — fronte ex Pronto soccorso

ViaFariello

Le corse in direzione Avellino della direttrice Montesarchio — Rotondi — Pietrastornina — Summonte — Avellino che transitano per Torrette di Mercogliano, giunte all’altezza della rotonda di via C. Colombo, in corrispondenza dell’ex Pronto Soccorso, saranno deviate via Moccia — via Fariello ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Fariello

Le corse da Avellino che transitano per la Stazione FF.SS. saranno deviate via Fariello - via Palatucci - via Morelli e Silvati - via Annarumma - via don Giovanni Festa (Bonatti) ed effettueranno le_seguenti nuove fermate:

Via Fariello Via Morelli e Silvati — V Circolo

Via Don Giovanni Festa - Città Ospedaliera

Le corse da Avellino che transitano per Via Pennini. saranno deviate via Moccia - via Pescatori (Motorizzazione) — via Tagliamento ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Fariello

Le corse da Avellino che transitano per Atripalda-via Appia, saranno deviate via Fariello - via Marconi - Piazza Perugini - via Zigarelli - via Variante - C.da Tufarole ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Fariello

Via Marconi — ex Pronto Soccorso

Le corse da Avellino della direttrice Montesarchio — Rotondi — Pietrastornina — Summonte — Avellino che transitano per Torrette di Mercogliano, saranno deviate via Fariello — ingresso Autostazione - via Moccia — via Colombo ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Fariello.

Inoltre, al fine di assicurare una mobilità calibrata sulle diverse esigenze dei cittadini, sempre a far data dal 23 MAGGIO 2019 (giovedì), entreranno in vigore i nuovi orari delle seguenti linee urbane: a) Linea 1-2: Atripalda, P.zza Umberto I— Avellino - Atripalda, P.zza Umberto I

b) Linea 4: Mercogliano — Avellino, Piazza Kennedy

c) Linea 5-9: Picarelli — Avellino — C.da Alvanite (Atripalda)

d) Linea 8: C.da San Tommaso — Avellino, Via Carlo del Balzo e) Linea 10-13: Rione Parco — Avellino, Piazza Kennedy — Bellizzi

Gli orari, con le modifiche predisposte, saranno consultabili sul sito web di AIR MOBILITA” ai seguenti link:

linee urbane: https://airmobilitasrl.it/orari-servizi-urbani/

linee extraurbane: https://www.mycicero.it/air-av/TPWebPortal/

Sarà, comunque, possibile ricevere informazioni al numero telef. 0825/204250, dalle ore 6.30 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali.

Le modifiche predisposte consentono di raggiungere i diversi punti di interesse dislocati nell’area urbana di Avellino.

In particolare, la mobilità sarà così articolata:

a) Istituti scolastici siti in via Tuoro Cappuccini — Via Scandone |

in direzione Avellino per le corse in transito via Don Giovanni Festa (Città ospedaliera): discesa presso la fermata della Città Ospedaliera, utilizzo dei seguenti servizi urbani:

ore 07.37 linea 5-9

ore 07.41 linea 10 -13

ore 07.50 bis 1

ore 07.50 bis 3

ore 07.55 bis 8

in direzione Avellino per le corse in transito via Appia di Atripalda: discesa presso la fermata della Città Ospedaliera, utilizzo dei seguenti servizi urbani:

ore 07.35 linea 4

ore 07.45 linea 6

ore 07.50 bis 17

ore 07.50 bis 17

ore 07.52 linea 10-13

ore 07.53 linea 5-9

ore 07.55 linea 4

da Avellino, per le corse in transito via Don Giovanni Festa (Città ospedaliera) salita presso la fermata della Città Ospedaliera , utilizzo dei seguenti servizi urbani:

ore 12.26 da Via Carducci — linea 5-9

ore 13.14 da via Scandone — linea 5-9

ore 13.17 da via Tuoro Cappuccini — bis 15

ore 14.20 da via Tuoro Cappuccini — bis 12

da Avellino, per le corse in transito per via Pennini ed Atripalda (Via Appia) salita presso la fermata di Via Fariello, utilizzo delle seguenti linee urbane:

ore 12.14 da Via Scandone — linea 5-9

ore 12.15 da Piazza Kennedy — linea 1-2

ore 12.16 da via Tuoro Cappuccini — linea 13

ore 12.20 da Piazza Kennedy — linea 4

ore 13.10 da Piazza Kennedy — linea 7

ore 13.15 da Piazza Kennedy — linea 1-2

ore 13.15 da Piazza Kennedy — linea 4

ore 13.16 da Piazza Kennedy — linea 10-13

ore 14.00 da Piazza Kennedy — linea 1-2

ore 14.00 da Piazza Kennedy — linea 4

ore 14.10 da Piazza Kennedy — linea 7

ore 14.15 da Piazza Kennedy — linea 1-2

ore 14.20 da Piazza Kennedy — linea 4

ore 14.03 da Via Tuoro Cappuccini — Bis 14

Facoltà Universitaria di Fisciano:

per le corse in transito per Atripalda — Via Appia: interscambio alla fermata sita in via Appia di Atripalda;

per le corse in transito per la stazione FF.SS.: utilizzo linea urbane 5-9 da Atripalda Piazza Umberto I o in alternativa linea urbana 4 da Via Colombo verso Piazza Kennedy

Benevento/Grottaminarda:

per le corse in transito per la stazione FF.SS.: interscambio alla fermata sita alla stazione FF.SS. di Avellino;

per le corse in transito per Atripalda — Via Appia: utilizzo linea urbana 1-2 da Atripalda Piazza Umberto I e discesa dinanzi alla stazione FF.SS: di Avellino

Napoli: = per tutte le corse: interscambio alla fermata sita in Piazza Cavour

La presente programmazione, nella fase di avvio, atteso il dispositivo innovativo, potrà subire variazioni negli orari, istradamenti e distribuzione delle corse ove si ritenesse necessario intervenire per efficientare ulteriormente il servizio in ragione di rilevate esigenze logistiche degli utenti, di percorribilità delle strade e di intermodalità (extraurbano — urbano) e per assicurare il regolare funzionamento dell’esercizio.