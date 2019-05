Terminal bus: da domani partenze e arrivi da via Fariello Via i pullman da piazza Macello: molte corse faranno capolinea nella zona intorno all'autostazione

Via i pullman da piazza Macello, parte il trasferimento. Facendo seguito al Protocollo di intesa stipulato il giorno 08/05/2019 tra Comune di Avellino e AIR ed all’ordinanza di Polizia Municipale n°172 del 08/05/2019 che hanno disciplinato il parziale trasferimento del Capolinea dei servizi extraurbani gestiti da Air Mobilità Srl in Via Francesco Fariello, parte la rivoluzione mobilità e succede da domani. Si informano infatti gli utenti che dal giorno 23 MAGGIO 2019 (giovedì), le corse da e per Avellino, che interessano le direttrici di seguito riportate, saranno delocalizzate presso il nuovo capolinea _ sito in Via Francesco Fariello, area antistante la costruenda autostazione:

Senerchia — Caposele - S. Angelo dei Lombardi - Avellino

S. Angelo dei Lombardi — Montella - Chiusano S. D. — Parolise - Avellino Bagnoli I. — Montella -Volturara I.- Chiusano S. D. — Parolise -Avellino Lapio - Salza I.- S. Potito U. - Avellino

Paternopoli-S. Mango sul C. -Salza I. - Avellino

Montesarchio — Rotondi — Pietrastornina — Summonte - Avellino Montefredane — Grottolella - Avellino.